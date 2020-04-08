السعودية اليوم / فرار 200 شخص من الحجر الصحي في غينيا



كوناكري 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واس

فر 200 شخص من الحجر الصحي بمدينة لابي في غينيا، مما تسبب في حالة من الذعر بالمنطقة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن 200 شخص من أصل 318 كانوا يخضعون للمراقبة في مركز صحي فروا بعدما كانوا مخالطين شخص مصاب بفيروس

وكانت أخر احصاءات للمصابين بالفيروس في البلاد، أشارت إلى 111 حالة إصابة مؤكدة منذ اكتشاف الحالة الأولى يوم 12مارس الماضي، فيما تماثل خمسة مرضى للشفاء، دون حدوث اي حالة وفاة.

// انتهى //

02:25ت م

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كوناكري 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واسفر 200 شخص من الحجر الصحي بمدينة لابي في غينيا، مما تسبب في حالة من الذعر بالمنطقة.وذكرت مصادر إعلامية، أن 200 شخص من أصل 318 كانوا يخضعون للمراقبة في مركز صحي فروا بعدما كانوا مخالطين شخص مصاب بفيروس كورونا وكانت أخر احصاءات للمصابين بالفيروس في البلاد، أشارت إلى 111 حالة إصابة مؤكدة منذ اكتشاف الحالة الأولى يوم 12مارس الماضي، فيما تماثل خمسة مرضى للشفاء، دون حدوث اي حالة وفاة.// انتهى //02:25ت م0255

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