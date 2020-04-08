شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة ضبط عمالة تغش تواريخ الصابون والمعقمات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أطاحت وزارة التجارة بعد التحري وبالتعاون مع الحملة الأمنية بشرطة الرياض، بعمالة مخالفة تغش بتزوير تواريخ كميات من صابون الأيدي والمعقمات منتهية الصلاحية وعليه تم حجز الكمية لإتلافها، وتسليم العمالة للجهات الأمنية تمهيدا لإحالتهم لليابة العامة.
ودعت وزارة التجارة المستهلكين للشراء من المتاجر المرخصة، مبينة أنه تم حجز الكمية لإتلافها وتسليم العمالة للجهات الأمنية تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.
ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم ضبطهم وهم يختبئون في مستودع في وقت منع التجول يغشون ويزورون تواريخ صلاحية صابون الأيدي والمعقمات منتهية الصلاحية.
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