اختبر و افحص نفسك بفيروس #كورونا

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أجب عن الأسئلة التالية من أجل تشخيص مبدئي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا



تنويه : الإختبار عبارة عن تشخيص مبدئي لبعض الأعراض التي يتعرض لها المريض من اجل توضيح الحالة إن كانت فيروس كورونا أو انفلونزا عادية و لا تغني عن مراجعة المنشآت الصحية.





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