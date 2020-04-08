الشيخ المطلق لمصابي كورونا: الفرج قريب

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، أن من نزل عليهم البلاء فصبروا، عليهم أن ينتظرون الفرج من الله.

وقال المطلق يطمئن المصابين، «أنتم معزولون لمصلحتكم ومصلحة أهليكم والمجتمع واحرصوا على أن تلهجوا بالدعاء واعملوا بأسباب العلاج، ونفذوا خطط العلاج واعلموا أن الفرج قريب، وأن أكثر من يصاب بهذا المرض يُعافي لو سلك الطرق العلاجية التي توضع له، فالتزموا تلك الطرق صابرين ونفذوها طائعين مع الدعاء ليلًا ونهارًا أن الله يرفع البلاء ويشفيكم وهو الذي شفى أمراضًا مستعصية أشد من هذا المرض، واعلموا أن الله قريب مجيب». مستشهدًا بالآية الكريمة { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ}.

كان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكَّد أن أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا، تعتمد -بالدرجة الأولى- على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات‎، محذرًا من أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار «كلنا مسؤول»، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات.

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