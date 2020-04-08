739 ألف متر مكعب من المياه للباحة أسبوعيا

عقد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمس، اجتماعا عن بعد، برئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية للخدمات المهندس عبدالله العمري، وذلك للاطمئنان على استمرارية إمدادات المياه للمنطقة ومحافظاتها والعمليات التشغيلية وخدمات العملاء.

‫وأكد خلال الاجتماع على أهمية توفر المياه لأهالي منطقة الباحة، والعمل على مواصلة القدرة التشغيلية بما يلبي احتياجات المنطقة.

واستمع أمير منطقة الباحة إلى شرح مفصل من العمري عن كميات المياه التي يتم ضخها لمنطقة الباحة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، مشيراً إلى أنه يتم ضخ أكثر من 739 ألف متر مكعب من المياه أسبوعيًا، وبلغ عدد الاختبارات نحو 1727 في الأسبوع، بينما بلغ عدد رحلات الصهاريج الأسبوعية نحو 6333، إلى جانب تنفيذ 813 عملية ميدانية.

واستعرض العمري آلية العمل والخطط التشغيلية للمياه بالمنطقة التي تتم من خلال فرق عمل ولجان شُكلت على مختلف المستويات بشركة المياه الوطنية للقيام بجميع التدابير والإجراءات التي تضمن الاستعداد التام والعمل المستمر لضمان تقديم المياه للمنطقة.