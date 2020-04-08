23 مليونا لـ9138 معلما بالمدارس الأهلية

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي بتاريخ 1432/02/07، لمدة 5 سنوات.
ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق 50 % من الراتب.
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