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أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها فتحت ملفًا جنائيًا بسبب ظهور فيديو في موقع "تويتر" يزعم ضلوع مركز علمي روسي في تصنيع فيروس كورونا ونشره بعمد.
وفي تصريحات صحفية، أشارت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، إلى أن الملف الجنائي تم فتحه بتهمة "القيام عمدًا بإشاعة أنباء مضللة حول ظروف تهدد حياة المواطنين وسلامتهم."
وأوضحت بيترينكو أن أحد مستخدمي "تويتر" نشر فيديو يزعم أن فيروس كورونا تم تطويره في مركز الأبحاث الحكومي "فيكتر" في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، ليتم نشره لاحقًا وبصورة متعمدة في روسيا والصين عن طريق انفجار.
فيروس كورونا الجديد
فتح ملف جنائي بسبب فيديو يزعم أن روسيا قامت بتصنيع كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-07
أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها فتحت ملفًا جنائيًا بسبب ظهور فيديو في موقع "تويتر" يزعم ضلوع مركز علمي روسي في تصنيع فيروس كورونا ونشره بعمد.
وفي تصريحات صحفية، أشارت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، إلى أن الملف الجنائي تم فتحه بتهمة "القيام عمدًا بإشاعة أنباء مضللة حول ظروف تهدد حياة المواطنين وسلامتهم."
وأوضحت بيترينكو أن أحد مستخدمي "تويتر" نشر فيديو يزعم أن فيروس كورونا تم تطويره في مركز الأبحاث الحكومي "فيكتر" في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، ليتم نشره لاحقًا وبصورة متعمدة في روسيا والصين عن طريق انفجار.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:43 PM
بتهمة إشاعة أنباء مضللة تهدد حياة المواطنين وسلامتهم
أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها فتحت ملفًا جنائيًا بسبب ظهور فيديو في موقع "تويتر" يزعم ضلوع مركز علمي روسي في تصنيع فيروس كورونا ونشره بعمد.
وفي تصريحات صحفية، أشارت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، إلى أن الملف الجنائي تم فتحه بتهمة "القيام عمدًا بإشاعة أنباء مضللة حول ظروف تهدد حياة المواطنين وسلامتهم."
وأوضحت بيترينكو أن أحد مستخدمي "تويتر" نشر فيديو يزعم أن فيروس كورونا تم تطويره في مركز الأبحاث الحكومي "فيكتر" في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، ليتم نشره لاحقًا وبصورة متعمدة في روسيا والصين عن طريق انفجار.
، فتح ملف جنائي بسبب فيديو يزعم أن روسيا قامت بتصنيع كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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