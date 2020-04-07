- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
تسبَّبت العاصفة الترابية المصحوبة بالرياح القوية التي ضربت مساء أمس بلدة "روضة الهباس" جنوب رفحاء ؛ في سقوط أعمدة الكهرباء واقتلاع الأشجار وهناقر الورش، إضافة إلى تكسير زجاج السيارات.
وفي التفاصيل، وثقت مقاطع الفيديو قوة العاصفة وشدة الرياح، التي اقتلعت الأشجار، كما أظهرت المقاطع سقوط أعمدة الكهرباء وتكسير زجاج السيارات.
وكانت عاصفة ترابية مصحوبة بسحب ممطرة ورياح شديدة ضربت مساء أمس مناطق متفرقة جنوب رفحاء ومحافظات سدير والوشم.
، شاهد.. عاصفة ترابية تقتلع الأشجار بـ"روضة هباس" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عاصفة ترابية تقتلع الأشجار بـ"روضة هباس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.