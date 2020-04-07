باريس تمنع التمارين الرياضية بالأماكن المفتوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس

أعلنت شرطة باريس وسلطات المدينة أمس أنه من المقرر أن يمنع سكان المدينة من ممارسة التمارين الرياضية في الأماكن المفتوحة، خلال معظم أوقات اليوم، في تشديد لقواعد الحظر المفروض لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإعلان في الوقت الذي قال فيه مسؤولون بارزون إن فرنسا لم تصل بعد إلى ذروة وباء كورونا «كوفيد 19»، الذي أسفر عن وفاة 8911 شخصا في البلاد.

وقالت عمدة المدينة آن هيدالجو، وقائد الشرطة ديدييه لالمينت، في بيان مشترك، إنه ستمنع التمرينات الرياضية في الأماكن المفتوحة، خلال الفترة بين الساعة العاشرة صباحا والسابعة مساء بدءا من اليوم.