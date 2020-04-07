ليفربول يتراجع عن تسريح موظفيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

تراجع نادي ليفربول عن مخطط التقدم بطلب الحصول على إعانة حكومية لدفع رواتب المنتسبين له بعيدا عن لاعبي كرة القدم، وذلك بعد سلسلة من الانتقادات اللاذعة من جانب اللاعبين السابقين للنادي.

وكان ليفربول أعلن قبل يومين أنه سيقوم بعملية تسريح موقت للعاملين لديه خلال فترة تفشي وباء كورونا المستجد، من أجل الاستفادة من عرض الحكومة البريطانية دفع 80% من رواتب الموظفين.

وتمر بريطانيا حاليا بمرحلة صعبة في معركتها ضد فيروس كورونا، حيث وضعت الحكومة خطة للاحتفاظ بالوظائف، وتعهدت بدفع ما يصل إلى 80% من الأجور لحماية الموظفين.

ولكن في خطاب موجه للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي اعتذر الرئيس التنفيذي بيتر موريس عن اتخاذ القرار الخاطئ.

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وذكر بيان للنادي «نعتقد أننا توصلنا لمحصلة خاطئة الأسبوع الماضي بالإعلان عن نيتنا تطبيق نظام الاحتفاظ بالوظيفة المطبق خلال أزمة فيروس كورونا، وتسريح العاملين بسبب توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، ونشعر بالأسف الشديد إزاء ذلك».

وأضاف البيان «نيتنا كانت وما زالت ضمان توفير أقصى قدر من الحماية لكل قوة العمل من الفصل من العمل أو خسارة الدخل المالي خلال هذه الفترة».

وأشار البيان «بناء على ذلك نحن ملتزمون بإيجاد حلول للتعامل خلال فترة توقف المباريات، هذا يؤكد أننا لن نتقدم بطلب الحصول على إعانات حكومية».

وأثنى موريس أثنى على الأطباء والممرضات معتبرا إياهم خط الدفاع الأول ضد كورونا، كما أشاد بالعاملين في النادي، مؤكدا أن النادي استمع إلى شكواهم.

يذكر أن أندية توتنهام ونيوكاسل ونورويتش وبورنموث وضعت موظفيها في إجازة موقتة حتى يكون الوضع آمنا ومناسبا لاستئناف الدوري.