شكرا لمتابعة خبر عن نجاح جامعة الملك عبد العزيز في عزل فيروس كورونا على الخلايا (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجحت جامعة الملك عبد العزيز، في عزل فيروس كورونا المستجد على الخلايا، لأول مرة على مستوى المملكة.

وتكفلت الجامعة بمستوى السلامة الثالث في وحدة الكائنات المعدية بعملية العزل، حيث بدا في الصور باحثاً أثناء قيامه بعزل الفيروس داخل أحد معامل الوحدة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تعافي 64 حالة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 615.

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وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك تعداد الوفيات الناجمة عن المرض إلى 41.