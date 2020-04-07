رابط تحميل تطبيق تجول للتنقل بين المحافظات السعودية

نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 رابط تحميل تطبيق تجول الخاص بالتنقل بين المحافظات في السعودية في ظل إجراءات حظر التجول المفروضة بالمملكة حاليا.

تجول هو عبارة عن تطبيق إلكتروني يتم الوصول إليه عن طريق متاجر التطبيقات المتاحة للأجهزة الذكية لإدارة عملية منح الأذونات الإلكترونية للأفراد خلال فترة منع التجول. تحميل تطبيق تجول اضغط هنا أو استخدم رابط موقع الأمن العام للحصول على التصريح اضغط هنا

ويمكن اللجوء إلى تطبيق تجول حال لزم للأغراض التموينية أو حالات الطوارئ الصحية وفق الذوابط المحددة، كما تتيح منظومة تجول التقنية للقطاعات الحكومية. تحميل دليل استخدام تطبيق تجول اضغط هنا

كما يشمل تطبيق تجول منشآت القطاع الخاص في السعودية المستثناة من قرار منع التجول من إصدار إذن تجول إلكتروني، كما يساهم التطبيق في دعم جهود احتواء جائحة كورونا الجديد.

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وبات بإمكان المواطنين في السعودية استخراج تصاريح التنقل بين المحافظات عبر موقع الأمن العام، من خلال الخطوات التالية، أولا يجب إدخال الاسم الكامل ثم رقم بطاقة الهوية الوطنية ورقم الجوال.

ثانيا، يجب على المستخدم حال كان وافدا أن يدخل رقم سجل الإقامة حيث ستصل رسالة نصية له عبر الهاتف الذكي، ثم يجري إدخال رقم التحقق الذي وصله برسالة نصية، قبل كتابة أسباب طلب التصريح ثم يقوم الموظف المسؤول بالرد عليه سواء بالرفض او القبول.

يشار إلى أن هناك بعض من المحافظات في المملكة جرى منع وصول التطبيق إليها بسبب فرض السلطات الرسمية، حيث تقرر استمرار حظر التجول فيها في إطار الخطوات والاجراءات المتخذة لمنع تفشي وباء فيروس كوفيد 19.