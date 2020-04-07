بالفيديو.. الداخلية لأبطال الصحة: نؤازركم في مواجهة كورونا العدو

وجّهت وزارة الداخلية، التحية إلى العاملين بالمجال الصحي، شكرًا لهم على جهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت الوزارة بمقطع فيديو، عبر «تويتر»، «تحية تقدير من منسوبي الداخلية إلى أبطال الصحة.. لكم في قلوبنا مكانة، وأنتم بالنسبة لنا ذوو أهمية بالغة، نحن عونكم ضد عدونا وعدوكم من أجل الإنسان.. اتحدنا سويًّا وستبقى كل الأيام خيرًا بكم».

إلى ذلك أكَّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا، تعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات‎، محذرًا من أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار «كلنا مسؤول»، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات.

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