السعودية اليوم / "هدية" تودع المعتمرين المغادرين بـ 366 هدية



مكة المكرمة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

شاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مع وزارة الحج والعمرة في وداع 366 معتمرا بتقديم الهدايا التذكارية لهم .

وعبر مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية منصور العامر عن سعادته بمشاركة الجمعية في تقديم الهدايا الوداعية لـ 366 معتمراً بإشراف ومتابعة من وزارة الحج والعمرة .

وأكد "العامر" أن الجمعية تعمل ضمن منظومة القطاعات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار طوال العام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تسخر جل طاقاتها وإمكاناتها المالية والمعنوية والبشرية لينعم ضيف الرحمن برحلته الايمانية.

وأوضح أن جائحة

// انتهى //

19:50ت م

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مكة المكرمة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسشاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مع وزارة الحج والعمرة في وداع 366 معتمرا بتقديم الهدايا التذكارية لهم .وعبر مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية منصور العامر عن سعادته بمشاركة الجمعية في تقديم الهدايا الوداعية لـ 366 معتمراً بإشراف ومتابعة من وزارة الحج والعمرة .وأكد "العامر" أن الجمعية تعمل ضمن منظومة القطاعات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار طوال العام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تسخر جل طاقاتها وإمكاناتها المالية والمعنوية والبشرية لينعم ضيف الرحمن برحلته الايمانية.وأوضح أن جائحة كورونا أثبتت للعالم مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بصحة الإنسان، من خلال تعاملها وإدراتها لهذه الأزمة بامتياز، مبيناً أن التكامل والتعاون بين القطاعات المختلفة الصحية والأمنية والبلدية يعمل على رفع مستوى الإنجازات، ويفتح الباب لآفاق واسعة من المشاريع والمبادرات الإبداعية، ويسهل خطوات وصول الخدمات للمستفيدين.// انتهى //19:50ت م0177

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