السعودية اليوم / 45 حالة إصابة جديدة و20 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا في الجزائر



الجزائر 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس

وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد- 19 ، جمال فورار، في اللقاء الإعلامي اليومي بمقر وزارة الصحة الجزائرية، إن حالات الشفاء بين المصابين بالوباء بلغت 113 حالة، فيما يتلقى 626 مصابا العلاج باستعمال بروتوكول "كلوروكين".

// انتهى //

19:49ت م

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الجزائر 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسوصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الجزائر اليوم إلى 1468 حالة ، بينها 193 وفاة ، بعد تسجيل 45 إصابة جديدة و20 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد- 19 ، جمال فورار، في اللقاء الإعلامي اليومي بمقر وزارة الصحة الجزائرية، إن حالات الشفاء بين المصابين بالوباء بلغت 113 حالة، فيما يتلقى 626 مصابا العلاج باستعمال بروتوكول "كلوروكين".// انتهى //19:49ت م0176

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