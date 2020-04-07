

سكاكا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

تلقت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف من خلال رقم الطوارئ 997 خلال شهر مارس 8911 اتصالا .

وبين المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن غرفة العمليات تعاملت مع جميع الاتصال حينها ، مشيراً إلى أن 913 حالة استدعت النقل لطوارئ مستشفيات المنطقة .

وأكد أن فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة يضم كوادر صحية ملمه بطرق التعامل مع الحالات الإسعافية وكيفية تقديم النصائح والتوجيهات للتعامل مع أي طارئ لا قدر الله وذلك قبل توجيه أقرب فرقه إسعافية لمباشرة الحالة .

// انتهى //

13:42ت م

0069





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالجوف يستقبل أكثر من 8 آلاف اتصال في شهر مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.