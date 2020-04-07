

جاكرتا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقال المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان له "إن 12 شخصا آخرين توفوا جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 221 حالة وفاة، في حين تماثل 204 من المصابين للشفاء".

وأشار إلى أنه أجريت في البلاد فحوص على أكثر من 14300 شخص للتحقق من مدى انتشار الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

// انتهى //

13:23ت م

0063



جاكرتا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2738 حالة.وقال المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان له "إن 12 شخصا آخرين توفوا جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 221 حالة وفاة، في حين تماثل 204 من المصابين للشفاء".وأشار إلى أنه أجريت في البلاد فحوص على أكثر من 14300 شخص للتحقق من مدى انتشار الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.// انتهى //13:23ت م0063

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل أعلى معدل يومي من الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.