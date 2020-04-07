

نجران 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة التربية الخاصة للبنين اليوم مسابقة بعنوان "كلنا مسؤول".

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة جابر مدخلي أن هذه المسابقة تأتي ضمن العديد من المبادرات والمسابقات والبرامج النوعية التي يطلقها تعليم نجران ، استشعاراً لدوره الاجتماعي والوطني ، وانطلاقاً من روح المشاركة المجتمعية لمعلمي وطلاب التربية الخاصة ودمجهم في محيطهم والأحداث الجارية حولهم.

وأضاف أن المسابقة تتضمن رسائل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ، ولمعالي وزير التعليم ، ورسالة لأبطال الصحة وأبطال الحد الجنوبي ورسالة لقادة التعليم والمعلمين ، تقدم من خلال خدمة مجتمعية ، ونشرة توعوية ، وتصميم شعار هادف ، وتصميم فيديو ، وتغريدة ، وقصيدة ، ورسم .

12:46ت م

0054





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق مسابقة بعنوان "كلنا مسؤول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.