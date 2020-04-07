شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تفويج أول دفعة إجلاء للمواطنين العالقين في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

نشر حساب سفارة المملكة في البحرين صوراً لتفويج أول دفعة إجلاء من المواطنين العالقين. وكانت السفارة أعلنت أنه بالتعاون مع الجهات المعنية، بدأ اليوم الثلاثاء، ولمدة أربعة أيام تسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تفويج أول دفعة إجلاء للمواطنين العالقين في البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.