محمد بن مسعود - الدمام - رصدٌ حي لانتشار رجال الأمن والتزام المواطنين والمقيمين أبرز السناب الرسمي لوزارة الداخلية، الجهودَ الميدانية الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان لتطبيق أمر منع التجول. ومن خلال رصدٍ حي، أظهر السناب الرسمي للوزارة انتشار رجال الأمن بالميادين والطرقات في عدد من محافظات ومدن ومراكز وقرى المملكة. وبيّن الرصد، مدى الالتزام الكبير من المواطنين والمقيمين؛ حيث أظهرت المشاهد انتشار رجال الأمن في عدة مدن وقرى، في أوقات الليل مع خلو الشوارع من المارة. منع التجول وزارة الداخلية شاهد.. سناب الداخلية يرصد جهود رجال الأمن في تنفيذ منع التجول بالمدن والقرى عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-07 أبرز السناب الرسمي لوزارة الداخلية، الجهودَ الميدانية الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان لتطبيق أمر منع التجول. ومن خلال رصدٍ حي، أظهر السناب الرسمي للوزارة انتشار رجال الأمن بالميادين والطرقات في عدد من محافظات ومدن ومراكز وقرى المملكة. وبيّن الرصد، مدى الالتزام الكبير من المواطنين والمقيمين؛ حيث أظهرت المشاهد انتشار رجال الأمن في عدة مدن وقرى، في أوقات الليل مع خلو الشوارع من المارة. Advertisements 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 12:55 PM رصدٌ حي لانتشار رجال الأمن والتزام المواطنين والمقيمين رصدٌ حي لانتشار رجال الأمن والتزام المواطنين والمقيمين أبرز السناب الرسمي لوزارة الداخلية، الجهودَ الميدانية الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان لتطبيق أمر منع التجول. ومن خلال رصدٍ حي، أظهر السناب الرسمي للوزارة انتشار رجال الأمن بالميادين والطرقات في عدد من محافظات ومدن ومراكز وقرى المملكة. وبيّن الرصد، مدى الالتزام الكبير من المواطنين والمقيمين؛ حيث أظهرت المشاهد انتشار رجال الأمن في عدة مدن وقرى، في أوقات الليل مع خلو الشوارع من المارة. ، شاهد.. سناب الداخلية يرصد جهود رجال الأمن في تنفيذ منع التجول بالمدن والقرى ،

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