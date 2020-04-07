تحسينات بسوق الخضار بخميس مشيط.. نظافة على مدار الساعة

2020-04-07

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني

تفقد أمين منطقة عسير وليد الحميدي، اليوم الثلاثاء، سوق الخضار بمحافظة خميس للاطلاع على التحسينات التي تمت والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

واشتملت التحسينات “النظافة المستمرة على مدار الساعة، والتنظيم المتعلق بدخول البضائع للسوق وأيضاً مواقع التنزيل والتوزيع، كذلك تنظيم البضائع مثل الفواكه والخضراوات في الأكشاك الداخلية.

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وتجول الحميدي ورئيس بلدية الخميس وعدد من مسؤولي البلدية داخل مرافق السوق لمتابعة المستجدات التي طرأت على السوق والتي تستهدف خدمة متابعات الخليج 365 والمقيم بالدرجة الأولى.

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