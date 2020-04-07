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شكرا لقرائتكم وزارة الطاقة الروسية: سنشارك باجتماع أوبك+ الذي دعت إليه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#عاجل .. وزارة الطاقة الروسية: سنشارك باجتماع أوبك+ الذي دعت إليه السعودية
ينطلق يوم الخميس المقبل لمناقشة أسعار النفط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن موسكو ستشارك في اجتماع أوبك+ الذي دعت إليه السعودية الخميس المقبل.
وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الاثنين، إنه تقرر تأجيل اجتماع “أوبك+” ودول نفطية أخرى حتى الخميس المقبل لدواع تقنية.
وأضاف بيسكوف، أن التحضيرات للاجتماع الذي سيعقد عبر جسر تلفزيوني، تجري على قدم وساق، مشيرا إلى أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على اتصال دائم مع زملائه في الدول النفطية الأخرى والمسؤولين في شركات الطاقة الروسية.
وردا على سؤال حول مستوى خفض الإنتاج الذي مستعدة روسيا لتنفيذه، أشار المتحدث إلى تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي قال فيها إن الدول النفطية تتحدث عن خفض إجمالي للإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا، دون أن يحدد حصة روسيا من هذا الخفض.
وأضاف بيسكوف، أنه لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية ينبغي على دول نفطية لم تشارك في الاتفاق السابق أن تنضم للصفقة القادمة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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