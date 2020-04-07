السعودية اليوم / "الأرصاد" تبنه من أتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث



جدة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث،والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الخامسة مساءً.

// انتهى //

11:04ت م

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