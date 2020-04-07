السعودية اليوم / فنلندا تمدد قيود السفر حتى 13 مايو



هلسنكي 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

مددت فنلندا الضوابط الحدودية التي تقيد السفر منها وإليها حتى الـ 13 من شهر مايو المقبل؛ لاحتواء تفشي

وذكرت الحكومة الفنلندية في بيان أنها تهدف إلى زيادة الحد من الحركة في منطقة السفر الأساسية عبر الحدود مع السويد والنرويج.

وسجلت فنلندا 2176 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا النستجد (كوفيد-19) و27 وفاة حتى اليوم.

// انتهى //

10:55ت م

0034



هلسنكي 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسمددت فنلندا الضوابط الحدودية التي تقيد السفر منها وإليها حتى الـ 13 من شهر مايو المقبل؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت الحكومة الفنلندية في بيان أنها تهدف إلى زيادة الحد من الحركة في منطقة السفر الأساسية عبر الحدود مع السويد والنرويج.وسجلت فنلندا 2176 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا النستجد (كوفيد-19) و27 وفاة حتى اليوم.// انتهى //10:55ت م0034

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