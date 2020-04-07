السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب الإيوائية على النازحين من صعدة إلى مأرب



مأرب 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الإيوائية على النازحين من صعدة إلى محافظة مأرب بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة.

وجرى أمس توزيع 210 حقائب إيوائية على النازحين من صعدة إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1,260 نازحاً.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته دون تمييز.

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10:10ت م

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