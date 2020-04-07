السعودية اليوم / " الصحة " تسجل ( 147 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرياض 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

سجّلت وزارة الصحة 147 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة حتى هذه اللحظة بلغ 2752 حالة حتى الآن، تعافت منها - ولله الحمد - 551 حالة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

// انتهى //

10:06ت م

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الرياض 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسسجّلت وزارة الصحة 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بحسب التحديث الساعة 9:35 مساء على موقعها الرسمي covid19.moh.gov.sa لرصد الحالات، ليصل عدد الحالات النشطة إلى 2163 حالة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة حتى هذه اللحظة بلغ 2752 حالة حتى الآن، تعافت منها - ولله الحمد - 551 حالة.ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.// انتهى //10:06ت م0024

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