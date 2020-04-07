قتل مسن فلبيني رميًا بالرصاص لعدم ارتدائه كمامة

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لقى رجل فلبيني مسن مصرعه رميًا بالرصاص، لعدم ارتدائه الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ومات المسن صاحب الـ 63 عامًا، بعد تلقيه تحذيرًا من عاملة الرعاية الصحية لعدم ارتدائه القناع.
وكان الرجل قد غضب وهاجم المسؤولين بإحدى نقاط التفتيش بسكين، ليطلق ضباط الشرطة النار عليه بعد الفشل في تهدئته.
وكان رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، هدد في وقت سابق مخالفي الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بإطلاق النار عليهم.
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