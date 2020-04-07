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كشفت مصادر عن إلقاء شرطة العاصمة المقدسة، القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إثر تحضيره الشاي من مياه المرحاض وتقديمه لزوجته.
ويأتي ذلك على خلفية المطالبات بالقبض عليه، إثر توثيقه مقطع فيديو للمقلب المقزز الذي نفذه بزوجته، ونشره عبر حسابه في السناب شات.
ويعتبر المقطع المنشور مخالفا للذوق العام، إذ اعتبر الكثيرون أنه تخطى حدود الأدب فيما يوثقه على منصات التواصل الاجتماعي ويشاهده الآلاف، ومن الممكن أن يقوم الأطفال بتقليده.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن القبض على مواطن حضر الشاي لزوجته من مياه ” المرحاض “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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