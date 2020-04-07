متحدث “الداخلية”: مشاهير التواصل ليسوا إعلاميين وهذه أسباب القبض على بعضهم (فيديو)

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ليسوا إعلاميين ولا يطبق عليهم حالات الاستثناء من قرار منع التجول، مبيناً سبب القبض على بعضهم.

وأوضح المقدم الشلهوب في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه في أول يوم من تطبيق قرار منع التجول خرق عدد من المشاهير هذا القرار وتباهوا بتصوير ذلك، مؤكداً أنهم لم يستدعوا أحداً منهم ولهذا تم ضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة.

وأشار إلى أن عدداً من المشاهير ارتكبوا مخالفات أخرى كإحضار أشخاص ممنوع ممارسة أنشطتهم سواءً وقت المنع أو بشكل عام، كإحضار حلاق لمنازلهم وتوثيق ذلك، لافتاً إلى أن عقوبة خرق قرار منع التجول وتصوير ذلك والتباهي به تصل للسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال.