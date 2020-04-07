السعودية اليوم / الصين لم تسجل أي وفيات نتيجة كورونا خلال اليوم الماضي



بكين 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن عدم تسجيل أي وفيات تتعلق بالإصابة بفيروس

كما لم يتم تسجيل أي إصابات محلية في بؤرة تفشي المرض، بمقاطعة هوبي، وفي البر الرئيسي للصين، حسب اللجنة الوطنية الصحية.

وأبلغت السلطات عن رصد 32 حالة إصابة بالفيروس بين مواطنين عائدين من الخارج.

وقالت اللجنة إنه تم رصد 30 حالة بدون أعراض، ويخضعون جميعهم للملاحظة، ضمن إجمالي 1033 حالة مماثلة خاضعة للملاحظة.

وحتى الآن، سجلت الصين 81 ألفا و740 إصابة، من بينها 3331 حالة وفاة وتماثل للشفاء 77 ألفا و167 شخصا.

// انتهى //

07:41ت م

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بكين 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسأعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن عدم تسجيل أي وفيات تتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مؤشر على انتهاء الأزمة الأسوأ في البلاد.كما لم يتم تسجيل أي إصابات محلية في بؤرة تفشي المرض، بمقاطعة هوبي، وفي البر الرئيسي للصين، حسب اللجنة الوطنية الصحية.وأبلغت السلطات عن رصد 32 حالة إصابة بالفيروس بين مواطنين عائدين من الخارج.وقالت اللجنة إنه تم رصد 30 حالة بدون أعراض، ويخضعون جميعهم للملاحظة، ضمن إجمالي 1033 حالة مماثلة خاضعة للملاحظة.وحتى الآن، سجلت الصين 81 ألفا و740 إصابة، من بينها 3331 حالة وفاة وتماثل للشفاء 77 ألفا و167 شخصا.// انتهى //07:41ت م0004

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