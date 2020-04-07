أسباب حظر التجول

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*حظر تجول*

???? *24 ساعة* ???? ⬇️ *أسباب هذا القرار:* ⬇️ Advertisements *رغبة* في حصر انتشار الفيروس ????????

*عدم* ألتزام البعض بالحظر الجزئي ❌ ✅ *نتائج مأمولة من القرار:* ✅

*انحسار أرقام الاصابات* ????????

*عيد الفطر* مع أهلنا وحبايبنا بإذن الله❤️ بس *تكفووووون*

الالتزام بهذا القرار مهم ????????

وتذكروا إننا في أيدي أمينة????????????





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