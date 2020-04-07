أمانة الشرقية تحافظ على أسواق النفع العام من خطر فيروس كورونا

نفذ أمين المنطقة الشرقية، فهد بن محمد حملة ناجحة ضد فيروس كورونا، بتوجيهات من أمير المنطقة ونائبه، وشدد خلال الحملة على الإجراءات والتدابير الاحترازية، وخاصة على العائدين من إيران عبر دولة البحرين، ومراقبة أسواق النفع العام، والأسواق التجاریة، وجميع المساكن، والمدارس والمصانع، وورش السيارات، والشوارع والمواقف، وأجهزة الصراف الآلي، والمواقع الأخرى للوقایة من فیروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطن والمقیم.

وشملت الإجراءات مجموعة من الجولات الرقابیة على جميع الأسواق للتأكد من جميع الإجراءات الوقائیة التي فرضتها الأمانة، وشملت أسواق الورقيات، والخضار والفواكه، واللحوم والأسماك وإنشاء مختبرات متنقلة لجميع الأسواق لفحص جميع العيّنات يوميًّا من جميع المنتجات في الأسواق، وتحليلها قبل نزولها للأسواق.

كما قدمت الأمانة عددًا من المبادرات وتتمثل في افتتاح أربع أسواق مؤقتة للخضار في الدمام، والخبر لتخفيف الازدحام على سوق الخضار المركزي، وتوفير خمس كاميرات حرارية في أسواق النفع العام تقيس درجة حرارة 24 شخصًا في الثانية، وتوفير وحدات تعقيم، وكممات وقفازات مجانية أمام مداخل الأسواق.

وشملت توزيع العديد من عبوات التعقيم، والكمامات والقفازات المجانية على السكان، وإلزام أصحاب الخضار، والمطاعم بأجهزة التغليف الحراري للورقيات والخضار، والأطعمة مع توزيعها مجانًا على أصحاب المباسط في الأسواق بشعار الأمانة، وتوفير حاويات خاصة للكمامات، والقفازات والمعقّمات في مداخل الأسواق.

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كما شملت وضع معقمات وقفازات، وكمامات في أسواق النفع العام كافة، ومحلات اللحوم، والأسماك والخضار والفواكه، ولكافة الباعة المتجولين والمتسوقين، وتنظيف وتعقيم الأماكن كافة، والطرق المحيطة بالأسواق، وإلزام العمالة كافة التي تعمل في السوق بلبس الكمامات والقفازات، والتعقيم المستمر، وتقليل ساعات العمل، ومراقبة أسواق الجملة والتجزئة.

وتم نشر التوعیة لجميع المواطنين، والمقيمين للوقایة من فیروس كورونا، وتقديم الإرشادات التوعوية للجميع، ولا شك أن موقع الأمانة على الإنترنت يعد خطوة صحيحة للاستفادة منه كوسيلة للاتصال، وطلب الخدمات، والمعلومات للجهات والأفراد، وتوفير التوعية لجميع المواطنين والمقيمين.

وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية والمستشار المالي أحمد الجبير إلى ضرورة إبراز دور القطاع الخاص الإيجابي للمشاركة في الحملة ودعمها، كما يجب على رجال الأعمال تحمل جزء من المسؤولية، والتفاعل مع مبادرات حملة الآمنة في ظل الرؤية السعودية 2030م، والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار، والعمل على دعم الاقتصاد الوطني.