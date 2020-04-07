شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل انتحال شخصية ابنة عبدالرحمن بن مساعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن حساب باسم " نورة بنت عبدالرحمن " ،موضحا أنه منتحل لشخصية ابنته.

وحذر ابن مساعد من قبول إضافة الحساب المذكور، قائلا: " علمت أن أي أحد يقبل إضافته يهكر حسابه " .

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وأشار الأمير، إلى أن منتحل شخصية ابنته يقوم بإرسال رسالة على الخاص يطلب فيها الإنضمام لقروب " واتس آب " ليقوم باختراق الحساب.

ولفت ابن مساعد إلى أنه لو لم يشر لذلك الحساب، لربما خدع أحدًا بانتحاله لشخصية ابنته وأساء لها وله.