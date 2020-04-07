شكرا لقرائتكم خبر عن إحذر جيداً .. 3 اضطرابات في الجسم تشير إلى إصابتك بـفيروس ”كورونا” المستجد. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسد يفترس ‘‘جنين’’ قبل ولادته عقب فتح بطن الأم والبدء في التهامه (مشهد غاية في القساوة). إحذر.. إعادة تسخين هذة الأطعمة التسعة لأنها تتحول إلى سم قاتل وتقضي عليك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحذر جيداً .. 3 اضطرابات في الجسم تشير إلى إصابتك بـفيروس ”كورونا” المستجد. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.