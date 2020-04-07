أمير عسير يشكّل لجنة لدراسة محتوى حلقتي مسلسل مسيء

وجَّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة محتوى حلقتي مسلسل تلفزيوني ورسائلهما الإعلامية؛ وذلك استجابة لما بلغ إمارة منطقة عسير من امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة واستهجان بالغ لمحتوى الحلقتين، والذي بثتهما إحدى القنوات الفضائية.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير "المكلّف (في بيان) لقد تبّين أن الحلقتين صُوِّرتا في قريتين من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى عدد من الشبه حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام.

وتابع البيان، تقدم أمير منطقة عسير بطلب وقف بث الحلقتين وسحبهما من جميع منصات التواصل الإعلامي، في ضوء التنسيق الدائم بين الإمارة ووزارة الإعلام، بالإضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص، يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة، ويتضمن اعتذارًا صريحًا للمنطقة وإمارتها وأهاليها في أسرع وقت.

وأكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة أن قيادة البلاد وكل منصف ونقي في وطننا الغالي، يدركون بكل تقدير واحترام ما تزخر به المنطقة في ماضيها وحاضرها، من التقاليد العربية العريقة قولًا وفعلًا، من سخاء نادر، وإيثار صادق، وشجاعة ظاهرة، ودين راسخ، وولاء مطلق للوطن وولاة أمره ، واحترام بالغ للإسلام وشعائره ورموزه، وجددت الإمارة التأكيد على أنها تقدم إرساء القيم الوطنية، ودفع كل ما يمس استقرارها وثباتها، وحفظ كرامة المنطقة إنسانها ومكانها، على رأس أولوياتها ومسؤولياتها.