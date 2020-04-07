، تنبيهان متقدمان للرياض والشمالية: أمطار غزيرة وتساقُط بَرَد وتدنٍّ بمدى الرؤية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والحدود الشمالية وحائل.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وتساقُطًا للبرد، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة حائل سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي الشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.
وفي تنبيه متقدم لمنطقة الحدود الشمالية ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وتساقطًا للبرد، وسيولاً، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الثلاثاء.أمطار برد هيئة الأرصاد وحماية البيئة
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 12:25 AM
"الأرصاد" نبَّهت حائل بسُحب رعدية ورياح.. وتستمر الحالة حتى السادسة صباحًا
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والحدود الشمالية وحائل.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وتساقُطًا للبرد، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة حائل سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي الشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.
وفي تنبيه متقدم لمنطقة الحدود الشمالية ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وتساقطًا للبرد، وسيولاً، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الثلاثاء.
، تنبيهان متقدمان للرياض والشمالية: أمطار غزيرة وتساقُط بَرَد وتدنٍّ بمدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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