شكرا لمتابعة خبر عن أمطار ورياح نشطة تسود أجواء المدينة المنورة والرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة والرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الحناكية، المهد، وادي الفرع، الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء؛ فيما تبدأ في الرياض من الساعة الرابعة والنصف مساءً وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتبدأ في المدينة المنورة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.