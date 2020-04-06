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أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين 6 أبريل 2020 عن بلوغ حالات الإصابة إلى 2523 حالة و إرتفاع عدد حالات الشفاء إلى 551 حالة و 38 حالة وفاة و كان تعداد الإصابات بحسب مدن المملكة التالية :- Advertisements





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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن إرتفاع حالات الإصابات و حالات الوفاة و الشفاء من فيروس كورونا .. التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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