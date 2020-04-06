شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الإبل تتجول ليلا داخل أحياء مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):وثق أحد مواطني مكة المكرمة مقطع فيديو لعدد من الإبل، وهي تسير ليلاً في أحد الأحياء.
وبحسب، المقطع المتداول، فالإبل تجولت يوم أمس في مخطط الشرائع 4 شرقي مكة.
وتساءل متداولي الفيديو عن سبب ظهور هذه الإبل، فيما طالب آخرون بضرورة إبعادها عن الأحياء.
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