شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الإبل تتجول ليلا داخل أحياء مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق أحد مواطني مكة المكرمة مقطع فيديو لعدد من الإبل، وهي تسير ليلاً في أحد الأحياء.

وبحسب، المقطع المتداول، فالإبل تجولت يوم أمس في مخطط الشرائع 4 شرقي مكة.

وتساءل متداولي الفيديو عن سبب ظهور هذه الإبل، فيما طالب آخرون بضرورة إبعادها عن الأحياء.