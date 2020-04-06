على مدار الساعة.. رئاسة المسجد النبوي تواصل تطبيق الاحترازات الوقائية من كورونا

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي متابعتها لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية. وتولي الوكالة التي تستقبل المكالمات على الرقم الموحد (1966)، المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال جميع الإجراءات المناسبة التي اتخذتها؛ لتشديد الحماية والوقاية من الفيروس المستجد كورونا بالقرارات السديدة والتعليمات المحكمة في تكثيف الأعمال الاحترازية والوقائية من خلال تكثيف برامج التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة. اقرأ أيضًا: Advertisements صور توثق مظاهر الالتزام بمنع التجول في المسجد النبوي والشوارع المجاورة له إجراء فحوصات طبية لجميع العاملين بالمسجد النبوي رفعًا لمستوى الاحترازات.. تعليق الصلاة والتواجد بساحات الحرمين والمسجد النبوي

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