تسجيل 61  إصابة جديدة بكورونا في عدد من المدن والمحافظات

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبهذا ارتفع إجمالي حالات الإصابة بـ«كورونا» في البلاد إلى 2463 إصابة، وذلك بحسب التحديث الذي تم على موقع وزارة الصحة لرصد حالات كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة، موضحة أنه تعافى حتى الآن 488 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

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