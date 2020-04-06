السعودية اليوم / الصحة اللبنانية تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 أبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيانها اليوم أنه بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 541 حالة بزيادة 14 حالةً عن أمس، وسجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.

// انتهى //

13:33ت م

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بيروت 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 أبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .وأوضحت في بيانها اليوم أنه بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 541 حالة بزيادة 14 حالةً عن أمس، وسجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح عدد الوفيات 19 وفاة.// انتهى //13:33ت م0075

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