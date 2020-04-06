السعودية اليوم / جهات حكومية بمحافظة جدة مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين وسط الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا



جدة 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واس

خصصت العديد من الجهات الحكومية بمحافظة جدة كوادر من منسوبيها لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين عقب قرارات تعليق الحضور لمقار العمل في كافة الجهات الحكومية ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس

وحددت الجهات نسبة الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل خلال فترة تعليق الحضور بحيث يكون الموظف المتواجد ممن يتطلب حضوره للضرورة القصوى من مجموع العاملين في المنشأة مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل .

ويقوم الموظفون بدورهم المعتاد في تقديم الخدمات للمراجعين باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية خلال ممارسة أنشطتهم عن طريق العمل عن بعد تعزيزاً للوعي بمخاطر الحالات الطوارئ وتوفير التثقيف بالاعتماد على التقنية في حال الأزمات وتسهيل طريقة الدخول لمنصات الوزارات بكل يسهر وسهولة والتعامل مع الطلبات وانجازها وانهائها في اسرع وقت .

وتحرص جميع الجهات على التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، من خلال ضرورة توفير وسائل السلامة والمعقمات الطبية في مواقع العمل تماشياً مع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وبأهمية الالتزام بهذه بالتعليمات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا .

/انتهى//

13:31ت م

0073



جدة 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واسخصصت العديد من الجهات الحكومية بمحافظة جدة كوادر من منسوبيها لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين عقب قرارات تعليق الحضور لمقار العمل في كافة الجهات الحكومية ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .وحددت الجهات نسبة الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل خلال فترة تعليق الحضور بحيث يكون الموظف المتواجد ممن يتطلب حضوره للضرورة القصوى من مجموع العاملين في المنشأة مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية التواجد في مقر العمل .ويقوم الموظفون بدورهم المعتاد في تقديم الخدمات للمراجعين باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية خلال ممارسة أنشطتهم عن طريق العمل عن بعد تعزيزاً للوعي بمخاطر الحالات الطوارئ وتوفير التثقيف بالاعتماد على التقنية في حال الأزمات وتسهيل طريقة الدخول لمنصات الوزارات بكل يسهر وسهولة والتعامل مع الطلبات وانجازها وانهائها في اسرع وقت .وتحرص جميع الجهات على التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، من خلال ضرورة توفير وسائل السلامة والمعقمات الطبية في مواقع العمل تماشياً مع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وبأهمية الالتزام بهذه بالتعليمات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا ./انتهى//13:31ت م0073

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جهات حكومية بمحافظة جدة مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين وسط الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.