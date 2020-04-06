السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 185 وفاة و1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واس

سجلت بلجيكا 185 حالة وفاة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن عدد المصابين بالفيروس ارتفعت إلى 20814 مصابًا بعد تسجيل 1123 إصابة جديدة.

// انتهى //

13:07ت م

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بروكسل 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واسسجلت بلجيكا 185 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة مما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 1632.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن عدد المصابين بالفيروس ارتفعت إلى 20814 مصابًا بعد تسجيل 1123 إصابة جديدة.// انتهى //13:07ت م0064

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