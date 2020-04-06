شكرا لقرائتكم خبر عن أول جلسة لـ"الشورى" عن بعد : الموافقة على نظام الرهن العقاري والان نبدء بالتفاصيل

رفع رئيس مجلس ‫الشورى د. عبدالله آل الشيخ ،الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على توجيهه الكريم بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه عن بعد. وقال رئيس الشورى إن التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على أن يواصل مجلس ‫الشورى‬ القيام بدوره وأعماله التي تسهم في صناعة القرار .

ووافق المجلس على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، كما وافق على مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن العقاري.‬

وناقش المجلس في جلسته اليوم مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.