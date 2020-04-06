شكرا لقرائتكم خبر عن أول جلسة لـ"الشورى" عن بعد : الموافقة على نظام الرهن العقاري والان نبدء بالتفاصيل
رفع رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ ،الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على توجيهه الكريم بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه عن بعد. وقال رئيس الشورى إن التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على أن يواصل مجلس الشورى القيام بدوره وأعماله التي تسهم في صناعة القرار .
ووافق المجلس على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، كما وافق على مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن العقاري.
وناقش المجلس في جلسته اليوم مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
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