الصخري: أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على عدة مناطق بالمملكة

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الإثنين، فرص تشكل سحب ركامية رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة وتصحب بالبرديات على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقع بمشيئة الله خلال ظهيرة ومساء اليوم الإثنين 13 شعبان 1441 الموافق 6 أبريل 2020 فرص تشكل سحب ركامية رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة وتصحب بالبرديات وذلك على أجزاء من منطقة حائل وقد تشمل الفرصة مدينة حائل و ما حولها؛ والفرصة الأفضل قد تكون نواحي محافظات غرب وجنوب غرب وجنوب منطقة حائل.

وأضاف أن الحالة المتوقعة تشمل أجزاء من محافظة رفحاء خصوصًا جنوبها، وأجزاء من محافظة حفر الباطن خصوصًا غربها وجنوبها الغربي، وأجزاء واسعة من منطقة القصيم، وأجزاء من محافظة الزلفى وقد تشمل الفرصة أجزاء من محافظة المجمعة خصوصًا شمالها.

وتابع أن التوقعات تشمل أيضًا «أجزاء من منطقة مكة المكرمة نواحي محافظة الطائف وشرقها وجنوبها، وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير خصوصا شرق المرتفعات؛ وأجزاء من مرتفعات منطقة جازان»، مشيرًا إلى أنه خلال المساء (ليلة الثلاثاء) قد تكون هناك فرص سحب رعدية وأمطار متفاوتة نواحي محافظتي عفيف والدوادمي .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها، عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 40 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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