بسبب كورونا.. الثقافة تمدد الاحتفال بعام الخط العربي لـ2021

قررت وزارة الثقافة تمديد الاحتفال بعام الخط العربي؛ ليشمل أيضًا العام المقبل 2021، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها المملكة والعالم جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، عبر حسابه على تويتر، إنه بسبب الظروف الاستثنائية، وما يشهده العالم من جائحة كورونا، تم تمديد عام الخط العربي 2020 ليشمل عام 2021.

وأكد وزير الثقافة القدرة على تجاوز تلك الأزمة، قائلًا: «سنعبر الأزمة وسنمضي في تحقيق أحلامنا».

وكان الأمير بدر بن فرحان أعلن في 18 ديسمبر 2019م، تسمية عام 2020م بـ«عام الخط العربي»؛ احتفاءً بالخط العربي وتقديرًا لما يُمثله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

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