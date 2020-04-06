السعودية اليوم / عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا يتجاوز 12 ألف حالة



فيينا 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

تجاوز عدد الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النمساوية في بيان أنها سجّلت 256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات إلى 12026 اصابة، مضيفةً أنها أجرت 108416 فحصًا طبيًا للكشف عن الفيروس في مختلف المناطق، فيما سجّلت 2998 حالة شفاء.

وأشارت إلى أن هناك 1056 شخصًا يرقدون في المستشفيات من بينهم 244 حالة في العناية المركزة، بينما سجلت 204 حالات وفاة بسبب

// انتهى //

10:43ت م

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فيينا 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واستجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في النمسا حاجز 12 ألف حالة.وأوضحت وزارة الصحة النمساوية في بيان أنها سجّلت 256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات إلى 12026 اصابة، مضيفةً أنها أجرت 108416 فحصًا طبيًا للكشف عن الفيروس في مختلف المناطق، فيما سجّلت 2998 حالة شفاء.وأشارت إلى أن هناك 1056 شخصًا يرقدون في المستشفيات من بينهم 244 حالة في العناية المركزة، بينما سجلت 204 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن.// انتهى //10:43ت م0040

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