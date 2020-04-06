السعودية اليوم / المكسيك تسجل 253 إصابة بفيروس كورونا المستجد



مكسيكو سيتي 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واس

سجلت المكسيك الليلة الماضية 253 حالة إصابة بفيروس

وأضافت وزارة الصحة بالمكسيك أن عدد الوفيات ذات الصلة بالفيروس ارتفع بواقع 15 ليصبح الإجمالي حتى الآن 94 حالةً.

// انتهى //

10:07ت م

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مكسيكو سيتي 13 شعبان 1441 هـ الموافق 6 إبريل 2020 م واسسجلت المكسيك الليلة الماضية 253 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 2143 حالة.وأضافت وزارة الصحة بالمكسيك أن عدد الوفيات ذات الصلة بالفيروس ارتفع بواقع 15 ليصبح الإجمالي حتى الآن 94 حالةً.// انتهى //10:07ت م0024

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