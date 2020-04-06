السعودية اليوم / وزارة البيئة بالشرقية تصدر 446 تصريحاً لمزارعي القطيف لعبور نقاط الحجر الصحي



الدمام 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 أبريل 2020 م واس

أصدر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمكتبه في محافظة القطيف 446 تصريحاً للسماح بتنقل أصحاب المزارع المنتجة الواقعة في محيط المحافظة خارج نطاق الحجر الصحي ( أبو معن، غرب المطار، طفيح ) لعبور نقاط الحجر والإشراف على مزارعهم، حيث بدأ أمس، أكثر من 298 مزارعاً الخروج من نقطتي صفوى والجش.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن مكتب الوزارة بمحافظة القطيف بالتعاون مع الجهات المعنية يسمح للمزارعين عبور نقاط الحجر الصحي والإشراف على مزارعهم يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 6 إلى 9 صباحاً والعودة قبل موعد حضر التجوال بالمحافظة عبر نقطتي صفوى والجش، مؤكداً استمرار الفرع وفرقه الميدانية والجهات التابعة له بتقديم خدماتها لمستفيديها وفق خطة الوزارة مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية التي تقرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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